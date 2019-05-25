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Dünya

FETÖ'cülerin lüks yaşamı ABD basınında tepkilere neden oldu

ABD'de FETÖ okulu açmaya hazırlanan Soner Tarım'ın sürdüğü lüks yaşam tepki uyandırdı. Önde gelen Amerikan gazeteleri FETÖ'cülerin sürdüğü yaşama tepkiyi satırlarına taşıdı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:02 - Son Güncelleme 25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:02

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