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İstifasını açıklayan Theresa May gözyaşlarına engel olamadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, yürüttüğü görevinden 7 Haziran'da ayrılacağını açıkladığı konuşma esnasında, gözyaşlarını tutamadı.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:13 - Son Güncelleme 25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:32

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