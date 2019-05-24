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Dünya

SpaceX, onlarca internet uydusuyla dolu Falcon 9 roketini fırlattı

Elon Musk'un SpaceX şirketi, yeni Starlink internet hizmeti için 5 düzine küçük internet uydusu taşıyan Falcon 9 roketini fırlattı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:00 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 13:00

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