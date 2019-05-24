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Dünya

Türk heyeti ABD'de Türkiye’nin beklentilerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının organizasyonunda ABD’de temaslarda bulunan Türk heyeti, S-400, terör örgütü YPG ve FETÖ konularında Türkiye’nin beklentilerini anlattı.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:22 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 11:22

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