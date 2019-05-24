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Dünya

ABD'de fırtına ve hortum hayatı felç etti

ABD'nin Missouri eyaletini vuran şiddetli fırtına can aldı. Eyalet genelinde meydana gelen hortumlarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:07 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 00:07

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