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Çin'den ABD'ye karşı ticaret savaşı şarkısı

ABD ile Çin arasında vergi krizi yeniden yükselirken, Çinli müzik grubu Jiguang tarafından seslendirilen ticaret savaşı şarkısı ülkede kısa sürede viral oldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:48 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:48

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