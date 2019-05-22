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Çin hükümetinin yeni kontrol sistemi sınırları zorluyor

Çin, 2020 yılından itibaren sosyal puanlama sistemine geçmeyi planlıyor. Halkın topladığı puana göre hizmet alacağı bu sistemi ve hükümetin sıkı takip uygulamalarını anlattık.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:26 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:26

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