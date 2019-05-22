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Dünya

Çin'de bir kişi aldığı arabanın ödemesini bozuk parayla yaptı

Çin'de bir müşteri, 27 bin 500 dolara aldığı arabanın ücretini bozuk parayla ödedi. 66 çantayla getirdiği bozuk paraların sayılması ise tam 3 gün sürdü.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:55 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:55

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