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Dünya

Tayland'da akaryakıt istasyonundaki hortum kamerada

Tayland'da bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan hortum, insanlara büyük korku yaşattı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

08 Ekim 2019 Salı 17:42 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 17:43

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