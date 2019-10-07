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Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda güç sistemleri güncelleniyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda batarya değişimleri için 5 uzay yürüyüşünden ilki gerçekleşti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, iki yeni bataryanın başarıyla takıldığını duyurdu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:49 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:49

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