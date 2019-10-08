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Teröristlerin panikle kazdığı çukurları TRT Haber görüntüledi

Fırat'ın doğusuna operasyon artık an meselesi. Paniğe kapılan teröristler çukur kazıyor. Sınırın karşı tarafındaki, terör çukurlarını TRT Haber görüntüledi.

08 Ekim 2019 Salı 15:07 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:07

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