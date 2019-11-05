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Türkiye

Taksim Camii'nin inşasında sona yaklaşılıyor

İnce işçiliği devam eden Taksim Camii, Avrupa Yakası'na farklı bir güzellik katacak. Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

05 Kasım 2019 Salı 15:41 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 15:42

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