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Türkiye

Lösemi hastası küçük kıza arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi duygulandırdı

Pendik'te ilkokul öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya'ya, okul arkadaşlarının "Zeynep seni çok seviyoruz" yazılı pankart açarak tezahürat yapmaları, duygu dolu anlar yaşattı.

05 Kasım 2019 Salı 10:25 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:28

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