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Türkiye

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli kanser hastasının, askeri tabip personelin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığını duyurdu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 20:23 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 20:42

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