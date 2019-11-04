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Van'da PKK/KCK cephaneliği imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek imha edildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:10 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:11

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