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Türkiye

Hava Harp Okulu davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşmasında karar açıklandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:21 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:22

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