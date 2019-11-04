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Türkiye

Siirt'te tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde uzaktan komutalı antitank roketatar fişeği ele geçirildi. Mühimmat olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:38 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:39

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