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Türkiye

5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

03 Kasım 2019 Pazar 14:46 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 14:47

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