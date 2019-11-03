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Türkiye

Yolu kapatıp drift yapan 4 araca 3 bin 652 TL ceza

Konya'da bir düğün konvoyunda bulunan 4 araç çevre yolunda yolu kapattı, bir araç ise drift yaptı. Polis, tespit ettiği araç sürücülerine 3 bin 652 TL ceza kesti.

03 Kasım 2019 Pazar 23:04 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 23:05

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