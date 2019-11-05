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Türkiye

Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarma operasyonu

Sancaktepe'de minibüsle kaçırılmaya çalışılan genç kızın yakınının özel halk otobüsü ile takibi cep telefonu kamerasına yansıdı.

05 Kasım 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:30

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