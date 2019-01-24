TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Suudi Arabistan'da helikopterden düşen asker hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da bir tatbikat sırasında helikopterden düşen asker hayatını kaybetti.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:08 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 11:08

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