TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Çin'in buzkıran gemisi Antarktika'da buz dağına çarptı

Olumsuz hava koşulları ve radar arızası, Çin'in buzkıran gemisinin Antarktika'da kaza yapmasına neden oldu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:31 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:31

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