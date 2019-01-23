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İtfaiyenin sıktığı yangın köpüğü donunca her yer buzla kaplandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin sıktığı yoğun köpük, donunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
23 Ocak 2019 Çarşamba 16:00 -
Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
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