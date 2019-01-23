TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Rakka halkı terör örgütü YPG/PKK'ya ait kontrol noktasını ateşe verdi

Rakka’nın batısında yer alan Mansura kasabasında halk, Elbu Hamis aşiretinden bir gencin öldürülmesi üzerine terör örgütü YPG/PKK’ya ait bir kontrol noktasını ateşe verdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:27 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:53

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