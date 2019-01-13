TRT Haber

13
Ocak 2019
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Suriyeli aileler terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki evlerine kavuşmanın hayalini kuruyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Carablus'un eteklerindeki çadır kentte yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, kamptan görülebilen evlerinin terörden temizlenmesini istiyor.

13 Ocak 2019 Pazar 14:54 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 14:54

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