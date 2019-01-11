TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Reklamı Kapat
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 11:20 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 11:20

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER