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9
Ocak 2019
Çarşamba
Gündem

AK Parti'den Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar broşürü

Suriyelilerle ilgili doğru bilgilerin yer aldığı 1,5 milyon broşür hem milletvekillerine hem de parti teşkilatına gönderildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:53 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:53

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