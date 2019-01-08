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8
Ocak 2019
Salı
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ABD’li bir heyet S-400’ler için Türkiye’ye gelecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'li bir heyetin Türkiye'ye geleceğini belirtti.

08 Ocak 2019 Salı 10:25 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 10:25

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