TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
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Özgür Suriye Ordusu Münbiç için hazır

Münbiç’in terör örgütlerinden temizlenmesi için kritik noktalardan olan Dohar köyünde, ÖSO ile YPG/PKK’lılar arasındaki mesafe 500 metreye kadar indi.

04 Ocak 2019 Cuma 12:15 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 12:15

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