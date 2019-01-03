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3
Ocak 2019
Perşembe
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Bahçeli’ye doğum gününde özel tasarım yüzük hediye edildi

Yüzük merakıyla bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye doğum gününde özel tasarım yüzük ve rozet hediye edildi. Yüzüğün üstünde aile mührü, Türk bayrağı ve üç hilal yer alıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:44 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 13:44

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