TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Gündem

Türk Patent ve Marka Kurumu uluslararası otorite oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2 yıldır Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak çalışıyor. Böylece her yıl yaklaşık 6 milyon dolara yakın döviz çıkışının önüne geçiliyor.

11 Ocak 2019 Cuma 14:34 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 14:34

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