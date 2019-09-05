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Gündem

Suriye'de Türkiye ve ABD güçlerinden üçüncü ortak uçuş

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:22 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 14:41

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