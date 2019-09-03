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03.09.2019 - 13:54
Terör suçları nedeniyle 41 eski belediye başkanına 257 yıl hapis
03.09.2019 - 13:36
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na HDP tepkisi
03.09.2019 - 12:09
TRT World Forum'da bu yıl küreselleşmenin krizi tartışılacak
03.09.2019 - 11:57
Terör örgütü DEAŞ'a göz açtırılmıyor
03.09.2019 - 10:33
Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi
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TRT World Forum'da bu yıl küreselleşmenin krizi tartışılacak
Dünya gündemini masaya yatırmaya devam eden TRT World Forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığıyla 21-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.
03 Eylül 2019 Salı 12:14 -
Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 12:16
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