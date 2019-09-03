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Bakan Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi.

03 Eylül 2019 Salı 10:37 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 10:41

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