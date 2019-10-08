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Çok Bulutlu
Yaşam

Sonbahar renklerine bürünen Nemrut

Bitlis'teki Nemrut krater gölü sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin her tonunu burada görmek mümkün.

08 Ekim 2019 Salı 14:42 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 14:43

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