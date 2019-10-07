21 sene sonra ilk defa gördü

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

ABD Savunma Bakanlığı: Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik

Irak ve Suriye'ye tezkeresi TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz