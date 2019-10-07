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Yaşam

Bakkalını kesmeye kıyamadığı ardıcın etrafına yaptı

Bilecik'te yaşayan Halis Bıçak, köy meydanında bir bakkal açmak istedi. Bıçak, dükkanı inşa edeceği yerde bulunan ağaca zarar vermemek için ilginç bir yola başvurdu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:29 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:34

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