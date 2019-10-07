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Az Bulutlu
Yaşam

Yarım asırdır resimle iç içe yaşıyor

Yarım asrı aşkındır hiçbir eğitim almadan öğrendiği sanatını yapıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nuri Dural, bildiklerini yeni nesle aktarmak istiyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:50 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:51

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