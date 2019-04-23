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SOLOTÜRK'ten Mersin semalarında 23 Nisan gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'de muhteşem bir gösteri sundu.

23 Nisan 2019 Salı 20:33 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 20:33

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