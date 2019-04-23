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Türkiye

23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan 2019 Salı 15:05 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 15:05

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