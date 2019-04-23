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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılı

23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam 1 yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.

23 Nisan 2019 Salı 09:42 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 09:42

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