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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan çocuklara özel klip
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video klip yayımlandı.
22 Nisan 2019 Pazartesi 22:11 -
Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:11
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