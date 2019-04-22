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Türkiye

TRT'nin 23 Nisan şenliğine gelen çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için Türkiye'ye gelen çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret etti. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren başkanlığındaki heyet, mozoleye çelenk bıraktı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:06 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:06

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