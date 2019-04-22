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Türkiye

HDP ve Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gitti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:01 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:01

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