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Gökyüzünde 23 Nisan coşkusu

Her 23 Nisan'da çeşitli makam koltuklarına oturan küçükler, bu kez Türk Yıldızlarının, insansız hava araçlarının, Hürkuş'un ve Solo Türk'ün pilot koltuğuna geçti.

23 Nisan 2019 Salı 10:03 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 10:03

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