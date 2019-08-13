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Yaşam

Soğuk baklava bayram sofralarında yerini almayı bekliyor

Bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava, sıcak yaz günleri için farklı bir tarifle hazırlandı. Soğuk baklava, alışılmışın dışındaki lezzeti ile beğeni topluyor.

13 Ağustos 2019 Salı 12:36 - Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 13:42

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