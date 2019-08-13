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Yaşam

El tezgahında 65 yıldır dokumacılık yapıyor

Denizli'nin tekstil ve dokumacılıkta öne çıkan Babadağ ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Cengiz Yılmaz, 10 yaşında babasından öğrendiği dokumacılığı, kol gücüyle çalışan el tezgahında sürdürüyor.

13 Ağustos 2019 Salı 10:26 - Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 10:28

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