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Yaşam

Sivaslı görme engelliler Aşık Veysel'i unutmadı

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in Sivrialan köyündeki müze evinin çok özel misafirleri vardı. Aşık Veysel gibi görme engelli olan gençler, ünlü ozanın yaşadığı topraklardaydı.

26 Şubat 2019 Salı 16:04 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 16:04

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