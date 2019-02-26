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Yaşam

Görme engelliler için ahşap satranç ve tavla üretiyor

Görme engelli ahşap kutu imalatçısı Sadık Kılıç, boş zamanlarını keyifli geçirebilmek için görme engellilerin kullanımına uygun oyun takımları geliştirdi.

26 Şubat 2019 Salı 14:12 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 14:12

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