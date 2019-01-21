TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin sığınakları imha edildi

Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:32 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:32

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